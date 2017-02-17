Соцсеть «ВКонтакте» начала банить страницы с хештегами «групп смерти»‍

Затем соцсеть предлагает обратиться к психологу и перестать популяризовать данные группы

Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

В феврале «группы смерти» в социальных сетях вновь привлекли внимание пользователей. Сообщения с характерными хэштегами и призывами вступить в так называемую игру начали появляться ежеминутно. «Синие киты» заполонили «Вконтакте» и Instagram, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Администрация соцсети «ВКонтакте» начала вести активную борьбу с хэштегами. Теперь за их размещение пользователю грозит блокировка.



Как сообщил представитель социальной сети «ВКонтакте» Евгений Красников, команда сайта против того, чтобы на теме «групп смерти» спекулировали.



Красников отметил, что сайт с недавнего времени соцсеть начала борьбу с этим явлением. В частности, теперь пользователь может получить бан за «суицидальные хештеги».



После блокировки аккаунта, пользователь может написать в администрацию проекта и потребовать объяснения по поводу блокировки. Владельца страницы в свою очередь могут попросить в свою очередь разъяснить суть публикаций, показавшихся подозрительными. Только после диалога администрация «ВКонтакте» вынесет окончательное решение.



Затем соцсеть предлагает обратиться к психологу и перестать популяризовать «группы смерти».



«Блокируем пользователей по хэштегам. После блокировки пользователям предлагается выбрать вариант ответа на вопрос, почему он опубликовал конкретный материал, за который был заблокирован», — сказал Красников.



За какие именно хештеги можно получить бан, Красников не уточнил, однако, вероятно, что речь идет о хештегах #синийкит, #морекитов, #тихийдом и т.п.



Кроме того администрация сайта «ВКонтакте» просит всех неравнодушных пользователей присылать ссылки на подозрительные страницы.



Напомним, впервые о проблеме «групп смерти» заговорили весной прошлого года, теперь они стали появляться вновь. Подростков вовлекают в «игру», дают им задания, связанные с нанесением себе вреда и даже самоубийством. Одного из администраторов таких групп уже задержали правоохранители.