Во Владивостоке установлен температурный рекорд

Воздух прогрелся до +6,9 °C

Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

Минувшие сутки выдались по-весеннему теплыми, температура повысилась на 8-12 градусов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. На большей территории края воздух прогрелся до +4…+10 °C.

Во Владивостоке в четверг, 16 февраля, воздух прогрелся до +6,9 °C — абсолютный максимум температуры на этот день был превышен на 2,5 градусов. Ночью резко усилился северо-западный ветер, и столбики термометров опустились до −6 °C.

Сегодня в Приморье похолодание продолжится. Температура воздуха −4…−9 °C, на побережье −3…+2 °C. На севере местами сохраняется небольшой снег. Ветер сильный.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, во второй половине дня сильный. Максимальная температура воздуха −3…−6 °C.

Однако заток холодного воздуха на территорию края будет продолжаться. Температурный фон понизится ещё на 3–5 градусов. Ночью −9…−17 °C, в горных районах до −27 °C, днем −7…−13 °C, на побережье −2…−7 °C. Существенных осадков не ожидается.

Во Владивостоке небольшая облачность без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура ночью −11…−13 °C, днём −4…−7 °C.