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Попытка вывоза зерна по "липовой" декларации пресечена в Приморье

Документы отправлены на Алтай для разбирательства с отправителями груза
Фото: 4esnok.by Фото: 4esnok.by
Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

Специалистом Уссурийского отдела по ветеринарному и карантинному фитосанитарному надзору Россельхознадзора Приморского края пресечена попытка вывоза из России 70 тонн алтайской пшеницы по поддельной декларации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Должностным лицом была проверена подлинность декларации о соответствии при помощи информационной системы Росаккредитации. Установлено, что вышеуказанная декларация поддельная: с указанным номером была выдана другая декларация, которая была аннулирована в связи с истечением срока действия.

Документы отправлены Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай для проведения разбирательства с отправителями груза с целью выявления виновных. От задержанной партии взята проба для проведения лабораторных исследований на предмет соответствия нормативам.

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