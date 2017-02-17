Документы отправлены на Алтай для разбирательства с отправителями груза

Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

Специалистом Уссурийского отдела по ветеринарному и карантинному фитосанитарному надзору Россельхознадзора Приморского края пресечена попытка вывоза из России 70 тонн алтайской пшеницы по поддельной декларации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Должностным лицом была проверена подлинность декларации о соответствии при помощи информационной системы Росаккредитации. Установлено, что вышеуказанная декларация поддельная: с указанным номером была выдана другая декларация, которая была аннулирована в связи с истечением срока действия.

Документы отправлены Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай для проведения разбирательства с отправителями груза с целью выявления виновных. От задержанной партии взята проба для проведения лабораторных исследований на предмет соответствия нормативам.