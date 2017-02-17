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Общество

На Сахалине оторвало льдину с рыбаками

Людей вызволяют спасатели
Фото: vl.ru Фото: vl.ru
Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 17 февраля, в середине дня в заливе Мордвинова в районе села Охотское на отошедшей от берега части припая остались рыбаки-любители (по предварительной информации – восемь человек), сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Сахалинской области

Немедленно в район происшествия выдвинулись спасатели из Центральной спасательной станции села Охотское в количестве 4 человек с плавсредством. Из Южно-Сахалинска выехала дежурная смена спасателей отряда им. В. Полякова в составе 6 человек с необходимым снаряжением и лодкой и оперативная группа Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

В настоящее время сотрудники ГИМС с берега проводят оповещение с помощью дымовых шашек и громкоговорителей. Рыбаки с помощью спасателей переходят на берег с неразрушенных участков прибрежного льда.

В готовности к вылету находится вертолет Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского АСЦ МЧС России с 2 спасателями на борту

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