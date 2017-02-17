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Иностранца поймали за рулем битком набитого лососем микроавтобуса

Автомобиль был остановлен на трассе Хабаровск-Владивосток патрулем ДПС
Фото: Коми Ньюс Фото: Коми Ньюс
Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

Гражданина Киргизии привлекли к административной ответственности за нарушение российского законодательства: более 700 килограммов лосося мужчина перевозил, не имея на это прав, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора региона.

Гражданин Киргизии, зарегистрированный как житель Хабаровска, был остановлен нарядом ДПС на участке государственной трассы Хабаровск-Владивосток: микроавтобус был остановлен для проверки документов водителя. При проверке выяснилось, что в автомобиле перевозится замороженная рыба, на которую у автовладельца нет сопроводительных документов. Как объяснил мужчина, он не знал о том, что требуется документация. 

Теперь "нью-хабаровчанина" ожидают административная комиссия и штраф на 3-5 тысяч рублей за нарушение ветеринарно-санитарных правил при перевозке продукции животного происхождения.

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