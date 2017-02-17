В Приморье работников крупного предприятия поймали на наглом воровстве земли

Собственник участка сильно удивился тому, что происходит

Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

В Красноармейском районе Приморья работники крупного дорожно-ремонтного предприятия самовольно, без ведома владельца, вывезли с поля верхний плодородный слой земли, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора края. По факту порчи земли возбуждено административное дело.

Выявить и пресечь порчу сельхозземель помогла бдительность владельца данного участка. Обнаружив, что на его поле неизвестные ему лица с помощью экскаватора и КАМАЗа добывают и вывозят верхний плодородный слой, фермер тут же обратился в полицию.

В результате своевременных мер оперативного реагирования полицейские пресекли дальнейший вывоз почвы и установили нарушителей земельного законодательства. Оказалось, что незаконным вывозом плодородного слоя занимались работники филиала крупного дорожно-ремонтного предприятия.

К моменту прибытия полицейских дорожники успели вывезти с поля плодородный слой с площади около 400 квадратных метров. Была организована проверка.

При составлении протокола о нарушении КоАП РФ начальник участка филиала компании и экскаваторщик от дачи объяснений инспекторам Россельхознадзора отказались. Разбирательство продолжается. Не исключено, что выемка плодородного слоя производилась в целях его продажи.