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Грузовой автомобиль въехал в легковушку в Приморье

Три человека госпитализированы
Фото: novosti-murmanska.ru Фото: novosti-murmanska.ru
Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение о ДТП, которое произошло на оживленном городском перекрестке с регулируемым движение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ГАИ и медики. Установлено, что водитель грузового автомобиля Вольво нарушил ПДД, выехав на запрещающий сигнал светофора, и совершил столкновение с иномаркой Тойота Краун.

В результате автоаварии пострадали водитель и два пассажира легкового автомобиля. Пострадавшие были госпитализированы с различными травмами.

По данному факту в отношении водителя грузовика были составлены административные протоколы по статьям «Проезд на запрещающий сигнал светофора» и «Нарушение правил перевозки грузов».

Установлено, что 50-летний водитель Вольво получил право на управление транспортным средством в 2003 году. Водитель уже привлекался к административной ответственности за нарушение правил перевозки грузов.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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