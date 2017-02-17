Какой сегодня праздник: 17 февраля - День российских студенческих отрядов

17 февраля, начиная с 2016 года, стал официальным праздником Российских студенческих отрядов. Это произошло после подписания 21 февраля 2015 года соответствующего Указа российским президентом Владимиром Путиным, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

С далекого 1959 года, когда первые отряды студентов-добровольцев отправились на освоение целинных земель в Казахстан, прошло уже 60 лет. Через это общественное явление прошло не одно поколение советских граждан. Студенческое движение стало в некотором роде одной из визитных карточек молодежного движения в СССР. За время своего существования и развития студенческие отряды внесли неоценимый вклад в достижения экономики СССР, особенно тогда, когда речь шла о реализации масштабных строительных проектов, которые, чаще всего, были связаны с развитием удаленных, труднодоступных территорий страны, и где всегда требовались дополнительные трудовые резервы.Студенческие отряды не только помогали решать важные экономические задачи, поставленные государством, но и стали своеобразной кузницей кадров. Студенты получали практические навыки профессиональной деятельности, а многие из них с участия в студенческом стройотряде начинали свой профессиональный рост. В общей сложности за советский период через студотряды прошло около 13 млн человек. Освоение целинных земель, строительство железных дорог (Абакан-Тайшет, БАМ и других), освоение газовых и нефтяных месторождений, строительство нефте– и газопроводов, подготовка объектов к Олимпиаде-80, ликвидация последствий стихийных бедствий (землетрясений и наводнений), строительство и ремонт школ, детских садов, помощь детским домам, сельскохозяйственные работы – практически везде принимали активное участие бойцы студенческих отрядов.Развал СССР прекратил существование студенческих отрядов. Тяжелое экономическое положение России 1990-х годов сменилось постепенным экономическим развитием и становлением стабильности во всех сферах жизни общества. В начале 2000-х годов российское студенческое движение активизировалось.Активность российских студенческих отрядов привлекла внимание и правительства страны, и в 2003 году вопрос работы студотрядов рассматривался уже на Правительственной комиссии по делам молодежи, а также был проведен первый слет участников российского студенческого движения в Екатеринбурге. 17 февраля 2004 года в Москве состоялся Всероссийский Форум студенческих отрядов, на котором было учреждено молодежное общероссийское общественное движение «Российские Студенческие Отряды».Именно эту дату и принято считать Днем рождения студенческих отрядов России.