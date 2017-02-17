В Приморье работников крупного предприятия поймали на наглом воровстве земли 14:02, 17 февраля В Приморье работников крупного предприятия поймали на наглом воровстве земли
Грузовой автомобиль въехал в легковушку в Приморье 13:13, 17 февраля Грузовой автомобиль въехал в легковушку в Приморье
Приморцам рассказали, как не переесть на Масленицу 13:11, 17 февраля Приморцам рассказали, как не переесть на Масленицу
Новостная лента
Февраль, 17 пятница
14:18
Брат мэра Владивостока остается под домашним арестом до 30 мая Эксклюзив
14:18
Проблемы автомобилистов Приморья решит митинг Эксклюзив
14:18
ГУФСИН прокомментировал информацию о содержании замначальника УВД Приморья Эксклюзив
14:02
В Приморье работников крупного предприятия поймали на наглом воровстве земли
13:44
Какой сегодня праздник: 17 февраля - День российских студенческих отрядов
13:38
В хинкали-батле сразились журналисты Владивостока Видео
13:21
В Приморье из семьи был изъят 17-летний, который с сентября не посещал школу
13:13
Грузовой автомобиль въехал в легковушку в Приморье
13:11
Приморцам рассказали, как не переесть на Масленицу
13:05
Ученые выяснили, как человек может избавиться от зависимости
12:46
В Приморье осужден криминальный дуэт заключенного и почтальона
12:24
Мужчинам больше нравится дружить с девушками, - ученые
12:08
В России предлагают ужесточить наказание за нападение на медиков
12:03
"Золотая рыбка" вновь вернулась во Владивосток Видео
11:52
Во Владивостоке в ДТП пострадали четыре женщины
11:46
СМИ: Госдолг СССР будет погашен до начала лета
11:39
Алексей Авершин и Марина Свиридова проведут в СИЗО еще четыре месяца
11:31
Владивостокский автолюбитель сбил женщину на пешеходном переходе
11:29
«Адмирал» проиграл в овертайме московскому «Динамо»
11:28
В Приморье сгорел дом
11:23
С 2017 года участки морей в ДФО отдадут инвесторам
11:21
Приморский чиновник осужден за махинации с земельными участками
11:17
Впервые в России: диктант по-китайски Видео
11:06
Домушник предстанет перед судом в Приморье
10:55
В Приморье зафиксировано 11 возгораний
10:44
На месте обрушения подпорной стены во Владивостоке работают геологи Фото
10:33
Работы по восстановлению обвала во Владивостоке будут вестись круглосуточно Фото
10:27
Медведев поручил вице-премьерам решить проблемы с "ЭРА-ГЛОНАСС"
10:22
Мужчину со «спайсом» задержали в Приморье
10:08
Цвет 2017-го года объявили во Владивостоке Видео
10:00
Три дорогостоящих автомобиля сгорели во Владивостоке Фото
09:52
Минкультуры и Минобороны РФ теперь сотрудничают в сфере патриотического воспитания
09:47
В администрации Владивостока обсудили вопросы летнего отдыха и занятости детей
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4085 (24) от 17 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Чтобы все пули летели мимо…
Желающие попасть на выставку выстраивались в очередь
«Еруслан» идет на дно. Вместе с горючим?
Тигров по зиме считают
Порто-франко хотят поддержать режимом tax free
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Какой сегодня праздник: 17 февраля - День российских студенческих отрядов

Студенческое движение стало в некотором роде одной из визитных карточек молодежного движения в СССР
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

17 февраля, начиная с 2016 года, стал официальным праздником Российских студенческих отрядов. Это произошло после подписания 21 февраля 2015 года соответствующего Указа российским президентом Владимиром Путиным, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. 


С далекого 1959 года, когда первые отряды студентов-добровольцев отправились на освоение целинных земель в Казахстан, прошло уже 60 лет. Через это общественное явление прошло не одно поколение советских граждан. Студенческое движение стало в некотором роде одной из визитных карточек молодежного движения в СССР. За время своего существования и развития студенческие отряды внесли неоценимый вклад в достижения экономики СССР, особенно тогда, когда речь шла о реализации масштабных строительных проектов, которые, чаще всего, были связаны с развитием удаленных, труднодоступных территорий страны, и где всегда требовались дополнительные трудовые резервы.


Студенческие отряды не только помогали решать важные экономические задачи, поставленные государством, но и стали своеобразной кузницей кадров. Студенты получали практические навыки профессиональной деятельности, а многие из них с участия в студенческом стройотряде начинали свой профессиональный рост. В общей сложности за советский период через студотряды прошло около 13 млн человек. Освоение целинных земель, строительство железных дорог (Абакан-Тайшет, БАМ и других), освоение газовых и нефтяных месторождений, строительство нефте– и газопроводов, подготовка объектов к Олимпиаде-80, ликвидация последствий стихийных бедствий (землетрясений и наводнений), строительство и ремонт школ, детских садов, помощь детским домам, сельскохозяйственные работы – практически везде принимали активное участие бойцы студенческих отрядов.

Развал СССР прекратил существование студенческих отрядов. Тяжелое экономическое положение России 1990-х годов сменилось постепенным экономическим развитием и становлением стабильности во всех сферах жизни общества. В начале 2000-х годов российское студенческое движение активизировалось.

Активность российских студенческих отрядов привлекла внимание и правительства страны, и в 2003 году вопрос работы студотрядов рассматривался уже на Правительственной комиссии по делам молодежи, а также был проведен первый слет участников российского студенческого движения в Екатеринбурге. 17 февраля 2004 года в Москве состоялся Всероссийский Форум студенческих отрядов, на котором было учреждено молодежное общероссийское общественное движение «Российские Студенческие Отряды».

Именно эту дату и принято считать Днем рождения студенческих отрядов России.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Приморцам рассказали, как не переесть на Масленицу
13:11, 17 февраля 2017 Приморцам рассказали, как не переесть на Масленицу

Праздничная неделя - с 20 по 26 февраля

В России предлагают ужесточить наказание за нападение на медиков
12:08, 17 февраля 2017 В России предлагают ужесточить наказание за нападение на медиков

Соответствующий проект закона размещен в базе нижней палаты РФ

Во Владивостоке в ДТП пострадали четыре женщины
11:52, 17 февраля 2017 Во Владивостоке в ДТП пострадали четыре женщины

Обе аварии произошли на пешеходных переходах

Алексей Авершин и Марина Свиридова проведут в СИЗО еще четыре месяца
11:39, 17 февраля 2017 Алексей Авершин и Марина Свиридова проведут в СИЗО еще четыре месяца

Подозреваемых нельзя помещать под домашний арест

В администрации Владивостока обсудили вопросы летнего отдыха и занятости детей
09:47, 17 февраля 2017 В администрации Владивостока обсудили вопросы летнего отдыха и занятости детей

Отдых и оздоровление детей и подростков Владивостока летом будет организован в рамках выделенных бюджетных ассигнований

Один междугородний рейс из Владивостока отменен
09:22, 17 февраля 2017 Один междугородний рейс из Владивостока отменен

Расписание

Гороскоп на 17 февраля
09:09, 17 февраля 2017 Гороскоп на 17 февраля

Сегодня возможно переменчивость настроения