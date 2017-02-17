В Приморье из семьи был изъят 17-летний, который с сентября не посещал школу

На мать мальчика был составлен административный протокол

Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

В Приморье был выявлен 17-летний подросток, который с сентября не посещал учебное заведение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЛО МВД России на станции Уссурийск.

В ходе профилактического рейда в рамках акции «Безопасная железная дорога» инспекторы по делам несовершеннолетних транспортной полиции выявили в поселке Новошахтинский Михайловского района, 17-летнего подростка, который с сентября прошлого года не посещает занятия в средне - специальном образовательном учреждении города Уссурийска.

Установлено, что мать подростка злоупотребляет спиртными напитками, неделями не появляется дома, заботу о сводной 10-летней сестре поручила бабушке ребенка, а жизнью 17-летнего сына не интересуется.

Во время осмотра квартиры, где проживает подросток, инспекторы по делам несовершеннолетних обнаружили только двух его несовершеннолетних друзей и свежий запах выкуренных сигарет.

Стражи правопорядка изъяли подростка из семьи, передав его на попечение сотрудникам социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в городе Уссурийске.

На мать, которую инспекторы на следующий день обнаружили в Уссурийске, составлен административный протокол.

В настоящий момент решается вопрос о целесообразности нахождения детей с матерью. Информация о данной семье направлена в органы системы профилактики Михайловского муниципального района.