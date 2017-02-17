Ученые выяснили, как человек может избавиться от зависимости

Искоренить ее сложно, но возможно

Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

Ученые в ходе исследования доказали, что зависимость – не болезнь, а просто привычка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Svopi.

Как оказалось, именно привычка способна изменить структуру мозга человека, подчиняя его определенным желаниям или пристрастиям.

По словам специалистов, зависимость не является болезнью человека, а она связана неразрывно с психикой. Проанализировав разные виды зависимости людей и произошедшие изменения в их мозге, можно увидеть, что виды зависимости абсолютно одинаково отражаются в структуре мозга человека.

Сообщается, что структура мозга человека, который страдает от наркотической зависимости идентична изменениям в головном мозге заядлого сторонника азартных игр. Именно поэтому ученый придерживается версии, что зависимость является привычкой человека делать какие-то пагубные действия.

С привычкой очень сложно бороться, она не зависит от генной структуры и не может быть спровоцирована средой обитания. Все дело в человеке, который сам для себя заучивает ту или иную привычку. С помощью зависимости происходит укоренение потребности, которую мозг человека любым образом пытается утолить, провоцируя его на какие-то определенные действия. Это очень хорошо видно на анализе наркотической зависимости. Ученые также уверенны, что от зависимости можно избавиться, вопрос только во времени и усилиях. Так как зависимость это привычка, которая много раз повторяется, искоренить ее приходится трудно, но вполне реально.