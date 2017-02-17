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В Приморье осужден криминальный дуэт заключенного и почтальона

Лженападения на почтальона-"деньгоноса" происходили в Дальнереченске
Фото: Newsvo Фото: Newsvo
Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

В ноябре 2016 года районным судом Дальнереченска (Приморский край) вынесен приговор бывшему почтальону отделения почтовой связи и ее знакомому, которые осуждены за соучастие в хищении вверенного имущества по статьям 160 и 33 УК РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Как установлено в судебном заседании, организатором указанных преступлений стал местный житель, осужденный за разбойное нападение и отбывавший наказание в исправительной колонии на территории края.

Желая незаконно обогатиться, он предложил своей знакомой, которая работала почтальоном в Дальнереченске, похитить денежные средства, предназначенные для выплат пенсий и пособий, с помощью лженападений на нее во время рабочего дня.

Действуя согласно разработанному плану, его соучастница в декабре 2015 года и в апреле 2016 года дважды инсценировала разбойные нападения, во время которых у нее якобы открыто похитили денежные средства на общую сумму более 315 тысяч рублей.

В первом и во втором случае женщина сообщила, что на нее напали на улице в то время, когда она собиралась осуществить поквартирный обход граждан для выплаты им пенсий и пособий.

После апрельской инсценировки лжепотерпевшую разоблачили правоохранительные органы и изъяли часть похищенных денег, которыми злоумышленники не успели распорядиться.

Из показаний фигурантки следует, что на совершение преступления ее подтолкнули долги по кредитам и нужда в деньгах.

Суд признал их виновными в совершении вмененных преступлений и приговорил организатора к 4,5 годам колонии (по совокупности приговоров - 6 лет колонии особого режима). Почтальон получила 2,5 года условного лишения свободы, с таким же испытательным сроком.

Организатор подал апелляцию, но краевой суд оставил приговор без изменения, а апелляционную жалобу осужденного без удовлетворения.

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