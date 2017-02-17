Во Владивостоке в ДТП пострадали четыре женщины

Обе аварии произошли на пешеходных переходах

Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в четверг в двух ДТП пострадали четыре женщины: трое обратились за помощью медиков после того, как их на острове Русский сбила автоледи на мини-джипе, а еще одну сбил молодой парень на минивене; все эти аварии произошли на пешеходных переходах, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Всего же за минувшие сутки в приморской столице произошло 84 различных столкновения транспортных средств, в том числе и 51 авария с материальным ущербом. Участники 10 ДТП составили европротоколы.

Жители и гости города в этот день нарушили ПДД 412 раз, инспекторами ДПС составлены соответствующие протоколы: 8 по пьяной езде, 6 по перевозке не пристегнутых спецустройствами детей, а также 5 по выездам на "встречку". Составлено 7 протоколов по тонировке не по ГОСТу, 56 - по нарушениям правил парковки и 3 в отношении должников по административным штрафам.

"Вручную" сотрудники ГАИ Владивостока отловили за сутки 12 нарушителей скоростного режима. На СВЗТ доставлен один автомобиль.

По случаям не предоставления водителями преимущества пешеходам составлен 105 протоколов. В свою очередь, "безлошадные" граждане, бегавшие через дороги в неположенных местах, получили на руки от ДПС 138 копий протоколов об административном нарушении.

Водители автобусов пойманы на 10 нарушениях, а таксисты - на 22.