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8 канал

В хинкали-батле сразились журналисты Владивостока

Представители СМИ попробовали себя в качестве поваров
Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

Вместо поля боя – большой стол. Вместо оружия – тесто. Вместо приза – обед. Так Владивостокские журналисты соревнуются в приготовлении хинкали - национального грузинского блюда. В соревнованиях участвуют и представители нашего информационного холдинга, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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