«Адмирал» проиграл в овертайме московскому «Динамо»

Но заработал одно очко

Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

В чемпионате Континентальной хоккейной лиги 16 февраля состоялся 59-й тур. Команды бьются за каждое очко с прицелом на предстоящий плей-офф. Именно такой напряженной выдалась игра владивостокского «Адмирала» в Москве с «Динамо», сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на КХЛ.

Динамовцы являются одним из самых неудобных соперников для «Адмирала». Во всяком случае, статистика явно не в пользу «моряков». Из шести последних встреч приморцы сумели выиграть лишь один раз. Впрочем, места в общей турнирной таблице являются наглядным тому подтверждением. Бело-голубые расположились на комфортном пятом месте, а клуб Владивостока в этом списке на 18-й позиции. Тем не менее, в своей восточной конференции «Адмирал» идет восьмым, что дает ему право на участие в плей-офф.

Теперь о самой игре. Сдержав стартовый натиск хозяев, приморцы плавно перевели игру в чужую зону. Первые 20 минут игра была на равных. Реальный шанс забить был только у нашего защитника Антона Волченкова после щелчка от синей линии, но он попал в штангу.

Второй период «моряки» начали очень мощно. Они и забили первый в матче гол, реализовав большинство. Это Дмитрий Саюстов добил шайбу после броска низом Роберта Саболича – 0:1. Реализуй Саболич выход один на один с динамовским вратарем при игре в меньшинстве, то преимущество бы удвоилось, но не сложилось.

На первой же минуте третьего периода москвичи счет сравняли. Причиной стала потеря нашими игроками шайбы, и динамовец Максим Карпов реализует выход один на один – 1:1. После этого на льду началась настоящая рубка. Динамовцы попали в перекладину наших ворот, «моряки» дважды накатывались на пятачок бело-голубых. За пять минут до сирены получил травму Волченков, но хоккеисты Владивостока выстояли и перевели игру в овертайм.

В дополнительном периоде «Адмирал» оказался в меньшинстве. И сразу же пропустил гол от динамовца Карсумс – 2:1. В этой игре «Адмирал» добыл одно очко.

- Напряженный кубковый матч, - так охарактеризовал эту встречу наставник «моряков» Александр Андриевский. Понятно, что нам были нужны очки. Немного осторожно начали, памятуя о том, что в последних матчах пропускали на первых минутах, поэтому этому моменту уделили особое внимание. Да, поначалу «Динамо» владело инициативой, активно хозяйничало на площадке, но постепенно мы выровняли игру и перевели ее в зону соперника. Равная игра, по большому счету, получилась. В овертайме «Динамо» повезло больше, хотя мы также могли забить в большинстве. По самоотдаче у меня никаких претензий к ребятам нет – они все оставили на льду все силы и эмоции. Не забывайте, что против нас не дворовая команда играла, а двукратный обладатель Кубка Гагарина. Они тоже свои проблемы с набором очков решают. На сегодняшний день «Динамо» оказалось чуть-чуть сильнее.