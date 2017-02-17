Во Владивостоке 23-летний водитель автомобиля Хонда Стрим сбил 33-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе возле дома №2 по улице Борисенко; потерпевшая получила сотрясение головного мозга и направлена на амбулаторное лечение, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Известно, что автомобиль двигался со стороны улицы Вилкова в сторону Спортивной. Обстоятельства ДТП, которое произошло в 14:57, уточняются, проверка продолжается.
Владивостокский автолюбитель сбил женщину на пешеходном переходе
Потерпевшая получила сотрясениеВладивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.
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