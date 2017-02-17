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Приморский чиновник осужден за махинации с земельными участками

Ущерб превысил 543 тысячи рублей
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

Бывший начальник управления по распоряжению землями и муниципальным имуществом в администрации Хасанского района осужден за мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что преступление было совершено в период с ноября 2012 г. по июнь 2013 г., когда фигурант занимал должность начальника управления по распоряжению землями и муниципальным имуществом в администрации Хасанского муниципального района.

Фигурант дела имел умысел незаконно оформить в собственность земельный участок, расположенный недалеко от моря в Хасанском районе, он использовал свое служебное положение в корыстных целях. Так, злоупотребляя доверием подчиненных ему сотрудников управления и других муниципальных служащих администрации района, он совершил последовательные действия, направленные на незаконное предоставление ему данного земельного участка. При этом ему удалось получить земельный участок без проведения аукциона, тем самым избежать конкуренции и материальных затрат.

Итогом таких манипуляций стало незаконное предоставление ему в собственность земельного участка по льготной, по существенно низкой цене (порядка 4 тыс. рублей).

В результате мошенничества был причинен ущерб в размере 543 тысячи 621 рубль.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в идее 2-х лет лишения свободы.

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