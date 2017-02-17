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С 2017 года участки морей в ДФО отдадут инвесторам

Процесс планируют завершить за 3 года
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев провёл заседание подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока. В повестке дня было введение аукционной системы распределения рыбоводных участков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Правительства РФ.

В рамках мероприятия главы ответственных органов исполнительной власти (в том числе Минвостокразвития, Росрыболовство, Минтранс) отчитались о ходе исполнения поручений президента и правительства, а также о реализуемых мерах, направленных на развитие рыбохозяйственного комплекса ДФО, судостроения, привлечение инвестиций.

В настоящее время около половины потребляемой в мире рыбы производится в аквакультуре. В то же время на Дальнем Востоке, на долю которого приходится более 60% продукции российского рыбного хозяйства, только 1% акватории предоставлен в пользование бизнесу. При ежегодной добыче около 3,1 миллиона тонн рыбы производится всего 6,6 тысячи тонн аквакультуры в год.

«Мы уже довольно долго говорим о развитии аквакультуры. Мы говорим, а она не развивается. Поэтому я попросил Фонд развития Дальнего Востока полностью изменить механизм. Был мой доклад президенту Владимиру Владимировичу Путину. Он поддержал предложение», – сказал Юрий Трутнев на заседании.

По его словам, будет введён заявительный порядок в отношении участков аквакультуры с дальнейшим выставлением их на аукцион. Если спрос на конкретный участок есть, то предприниматель, который делает заявку, должен будет вносить соответствующий взнос, чтобы избежать спекуляций. Задача – в текущем году выставить на аукцион не менее 30% потенциально перспективных для развития аквакультуры участков на территории Дальнего Востока. «Схема будет прозрачной, будет электронный аукцион. Мы посмотрели также вопросы, связанные с ограничениями на случай монопольных заявок. Надо этим начинать заниматься», – подчеркнул вице-премьер.

В ходе заседания гендиректор АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (ФРДВ) Алексей Чекунков представил проект создания автоматизированной информационной системы с картой доступных участков аквакультуры, которая позволит инвесторам отбирать и получать рыбоводные участки в упрощённом режиме.

Инвесторам предложат только те территории, на которые законодательство РФ не накладывает каких-либо ограничений. Все участки будут пронумерованы, и предприниматель в онлайн-режиме сможет сделать выбор. Заявка автоматически будет попадать в Росрыболовство, которое после одобрения правительственной подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока будет утверждать границы рыбоводного участка и выставлять его на электронный аукцион через интернет-сервис ФРДВ. Подкомиссия поручила фонду и Росрыболовству ускорить работу по реализации данного механизма предоставления участков, включая корректировку нормативной базы и создание перечня доступных акваторий для рыбоводства.

Как отметил Алексей Чекунков, развитие аквакультуры позволит реализовать колоссальный потенциал дальневосточной рыбной отрасли, увеличить объём водных биологических ресурсов, поставляемых как на российский рынок, так и на экспорт. Реализуемый фондом проект направлен на максимальное вовлечение в хозяйственный оборот рыбоводных участков, привлечение инвестиций на раннем этапе формирования лотов и оптимизацию бюджетных расходов.

По итогам заседания предложение, разработанное фондом в рамках исполнения поручения Президента и направленное на решение проблем, препятствующих активному вовлечению в хозяйственный оборот рыбоводных участков, и привлечение инвестиций в развитие аквакультуры, получило одобрение подкомиссии.

Юрий Трутнев подчеркнул, что дальневосточный рыбохозяйственный бассейн будет открыт для инвесторов. Он также уточнил, что все участки, где возможно развитие аквакультуры, должны быть отданы инвесторам в течение ближайших трёх лет.

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