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В Приморье сгорел дом

Обстоятельства случившегося выясняются
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

Утром 16 февраля в 10 часов 11 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Уссурийска поступила информация о пожаре, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью. Очевидец происшествия сообщил диспетчеру, что на переулке Вязовый горит дом.

Через 7 минут огнеборцы уже проводили разведку на месте происшествия и тушили жилое помещение. Горели домашние вещи, мебель и потолок на кухне частного дома. В связи с задымлением пожарные применили одно звено газодымозащитной службы.

Две минуты понадобилось брандмейстерам для того, чтобы локализовать возгорание.. В 11 часов 31 минуту пожар на общей площади 12 кв. м. был полностью потушен. Всего при тушении пожара было задействовано 6 человек личного состава и 2 единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал.

В настоящий момент специалисты устанавливают причину пожара.

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