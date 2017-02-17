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Домушник предстанет перед судом в Приморье

Расследование завершено
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

Житель Находки обвиняется в краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что ранее не судимый 32-летний мужчина, заметив на втором этаже многоквартирного дома открытое окно, решил поживиться чужим имуществом. Надев хлопчатобумажные перчатки, обвиняемый забрался в жилище по металлической оконной решетке, установленной на окне квартиры первого этажа. Увидев, что хозяева отсутствуют, злоумышленник похитил два телевизора, мобильный телефон, планшетный компьютер и перфоратор.

На следующий день мужчина один из телевизоров продал за 15 тысяч рублей, разместив объявление в сети. Остальные похищенные вещи злоумышленник не успел реализовать и хранил дома.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали местного жителя. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В ходе обыска по месту жительства обвиняемого, похищенное имущество было изъято.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Обвиняемому грозит лишение свободы до шести лет.

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