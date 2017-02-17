На месте обрушения подпорной стены во Владивостоке работают геологи

Работы по восстановлению будут вестись круглосуточно

Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

Геологи ведут буровые работы в районе обрушения подпорной стены на стройке во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. Их задача – подтвердить отсутствие угрозы для соседних зданий.

Глава института, осуществляющего научно-техническое сопровождение ликвидации последствий происшествия, рассказал об основных итогах работы к текущему моменту: начались работы по устройству временной ветки теплотрассы, уже закупаются необходимые материалы. Это первоочередная задача, так как пока этот участок не будет отключен, невозможно приступить к работам по возведению подпорной стены, а их необходимо завершить до конца холодного периода. Вся необходимая проектная документация уже разработана. Специалисты обещают управиться в срок до 10 дней.

Затем строители приступят к бетонированию подпорной стенки, ее предстоит поднять до уровня улицы Станюковича, эта стенка является контрфорсом для укрепления грунта. Эти работы займут до двух месяцев. Такие работы по российским меркам – уникальное, технически сложное строительство.

Задача обусловлена рельефом города, между нижней и верхней отметкой 27 метров. Рядом достраивается красивое здание с интересными архитектурными решениями, его тоже надо сохранить. Необходимо быть полностью уверенными в безопасности соседних построек. Визуальный мониторинг близлежащих зданий ведется постоянно, видимых изменений нет, но необходимо документальное и лабораторное подтверждение. Сегодня на месте обвала начали работать геологи, специалисты ведут буровые работы, какие-то выводы можно будет делать через два-три дня.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что во Владивостоке обрушилась дорога. Во время обрушения трассы в районе в районе дома 28А по ул. Станюковича по дороге двигались автомобили. На место обрушения трассы в центре Владивостока незамедлительно прибыли специальные службы. По предварительным данным, размер провала составил 10х50 метров, глубина до 20 метров. В ГИБДД города корреспонденту РИА VladNews сообщили о том, что трасса перекрыта с обеих сторон. Объезд осуществляется по альтернативной дороге. По факту обвала дорожного полотна в центре Владивостока прокуратурой Фрунзенского района города Владивостока была организована проверка с выездом на место происшествия. Также были эвакуированы люди из офисного здания, стоящего рядом со стройкой, где произошел обвал трассы. Видео обрушения дороги в центре Владивостока зафиксировали очевидцы. По предварительной информации, обрушение подпорной стены и части трассы произошло в следствие ошибки субподрядчика. На месте происшествия побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.

Во Владивостоке был создан оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения трассы. Как стало известно, в результате обрушения подпорной стены и отрезка дороги, оказалась повреждена теплотрасса, от которой питается практически весь микрорайон Эгершельд - это 104 жилых дома, три детских сада, три школы и одна больница. Однако из-за обвала грунта и опор теплотрассы труба диаметром 600 миллиметров на протяжении примерно 20 метров провисла и находится без опоры. На месте обрушения грунта на улице Станюковича во Владивостоке проложат временную ветку теплотрассы на время ремонта поврежденного участка.

Также на совещании по ликвидации последствий обрушения представитель надзорного ведомства сообщил, что Подрядчик, возводивший подпорную стену, которая рухнула сегодня вместе с частью автомобильной дороги в районе Эгершельда во Владивостоке, игнорировал трещины, появившиеся в конструкции еще 10 февраля.

Сейчас в районе обвала продолжают работать специалисты различных ведомств. Восстановительные работы начнутся уже сегодня и будут вестись круглосуточно.