Алексей Авершин и Марина Свиридова проведут в СИЗО еще четыре месяца 11:39, 17 февраля Алексей Авершин и Марина Свиридова проведут в СИЗО еще четыре месяца
Владивостокский автолюбитель сбил женщину на пешеходном переходе 11:31, 17 февраля Владивостокский автолюбитель сбил женщину на пешеходном переходе
В Приморье зафиксировано 11 возгораний 10:55, 17 февраля В Приморье зафиксировано 11 возгораний
Новостная лента
Февраль, 17 пятница
11:42
Брат мэра Владивостока остается под домашним арестом до 30 мая Эксклюзив
11:42
Проблемы автомобилистов Приморья решит митинг Эксклюзив
11:42
ГУФСИН прокомментировал информацию о содержании замначальника УВД Приморья Эксклюзив
11:39
Алексей Авершин и Марина Свиридова проведут в СИЗО еще четыре месяца
11:31
Владивостокский автолюбитель сбил женщину на пешеходном переходе
11:29
«Адмирал» проиграл в овертайме московскому «Динамо»
11:28
В Приморье сгорел дом
11:23
С 2017 года участки морей в ДФО отдадут инвесторам
11:21
Приморский чиновник осужден за махинации с земельными участками
11:17
Впервые в России: диктант по-китайски Видео
11:06
Домушник предстанет перед судом в Приморье
10:55
В Приморье зафиксировано 11 возгораний
10:44
На месте обрушения подпорной стены во Владивостоке работают геологи Фото
10:33
Работы по восстановлению обвала во Владивостоке будут вестись круглосуточно Фото
10:27
Медведев поручил вице-премьерам решить проблемы с "ЭРА-ГЛОНАСС"
10:22
Мужчину со «спайсом» задержали в Приморье
10:08
Цвет 2017-го года объявили во Владивостоке Видео
10:00
Три дорогостоящих автомобиля сгорели во Владивостоке Фото
09:52
Минкультуры и Минобороны РФ теперь сотрудничают в сфере патриотического воспитания
09:47
В администрации Владивостока обсудили вопросы летнего отдыха и занятости детей
09:36
Афиша культурных событий на 17 — 19 февраля во Владивостоке Видео
09:24
Экс-гитарист группы "Сектор Газа" попал в реанимацию после ДТП
09:22
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
09:17
Валюта в праздники подорожает
09:16
В Находке состоялось совещание на тему угольной пыли и экологии
09:09
Гороскоп на 17 февраля
08:24
Часть Владивостока останется без света в пятницу, 17 февраля Адреса
08:10
Во Владивостоке сегодня -6°C
06:18
В будущем человек сможет дожить до 500 лет, - ученые
05:03
Женщина похитила телевизор у своего сожителя
04:31
Дональду Трампу запретили отменять санкции против России
03:29
Председатель Совета почётных граждан Владивостока Светлана Морозова удостоена грамоты Совета Федерации
02:27
Работа на дому становится причиной стресса и бессонницы, - ученые
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4085 (24) от 17 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Чтобы все пули летели мимо…
Желающие попасть на выставку выстраивались в очередь
«Еруслан» идет на дно. Вместе с горючим?
Тигров по зиме считают
Порто-франко хотят поддержать режимом tax free
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

На месте обрушения подпорной стены во Владивостоке работают геологи

Работы по восстановлению будут вестись круглосуточно
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

Геологи ведут буровые работы в районе обрушения подпорной стены на стройке во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. Их задача – подтвердить отсутствие угрозы для соседних зданий.

Глава института, осуществляющего научно-техническое сопровождение ликвидации последствий происшествия, рассказал об основных итогах работы к текущему моменту: начались работы по устройству временной ветки теплотрассы, уже закупаются необходимые материалы. Это первоочередная задача, так как пока этот участок не будет отключен, невозможно приступить к работам по возведению подпорной стены, а их необходимо завершить до конца холодного периода. Вся необходимая проектная документация уже разработана. Специалисты обещают управиться в срок до 10 дней.

Затем строители приступят к бетонированию подпорной стенки, ее предстоит поднять до уровня улицы Станюковича, эта стенка является контрфорсом для укрепления грунта. Эти работы займут до двух месяцев. Такие работы по российским меркам – уникальное, технически сложное строительство.

Задача обусловлена рельефом города, между нижней и верхней отметкой 27 метров. Рядом достраивается красивое здание с интересными архитектурными решениями, его тоже надо сохранить. Необходимо быть полностью уверенными в безопасности соседних построек. Визуальный мониторинг близлежащих зданий ведется постоянно, видимых изменений нет, но необходимо документальное и лабораторное подтверждение. Сегодня на месте обвала начали работать геологи, специалисты ведут буровые работы, какие-то выводы можно будет делать через два-три дня.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что во Владивостоке обрушилась дорога. Во время обрушения трассы в районе в районе дома 28А по ул. Станюковича по дороге двигались автомобили. На место обрушения трассы в центре Владивостока незамедлительно прибыли специальные службы. По предварительным данным, размер провала составил 10х50 метров, глубина до 20 метров. В ГИБДД города корреспонденту РИА VladNews сообщили о том, что трасса перекрыта с обеих сторон. Объезд осуществляется по альтернативной дороге. По факту обвала дорожного полотна в центре Владивостока прокуратурой Фрунзенского района города Владивостока была организована проверка с выездом на место происшествия. Также были эвакуированы люди из офисного здания, стоящего рядом со стройкой, где произошел обвал трассы. Видео обрушения дороги в центре Владивостока зафиксировали очевидцы. По предварительной информации, обрушение подпорной стены и части трассы произошло в следствие ошибки субподрядчика. На месте происшествия побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.

Во Владивостоке был создан оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения трассы. Как стало известно, в результате обрушения подпорной стены и отрезка дороги, оказалась повреждена теплотрасса, от которой питается практически весь микрорайон Эгершельд - это 104 жилых дома, три детских сада, три школы и одна больница. Однако из-за обвала грунта и опор теплотрассы труба диаметром 600 миллиметров на протяжении примерно 20 метров провисла и находится без опоры. На месте обрушения грунта на улице Станюковича во Владивостоке проложат временную ветку теплотрассы на время ремонта поврежденного участка.

Также на совещании по ликвидации последствий обрушения представитель надзорного ведомства сообщил, что Подрядчик, возводивший подпорную стену, которая рухнула сегодня вместе с частью автомобильной дороги в районе Эгершельда во Владивостоке, игнорировал трещины, появившиеся в конструкции еще 10 февраля.

Сейчас в районе обвала продолжают работать специалисты различных ведомств. Восстановительные работы начнутся уже сегодня и будут вестись круглосуточно.

Читайте также:
comments powered by Disqus
Похожие новости
Работы по восстановлению обвала во Владивостоке будут вестись круглосуточно
10:33, 17 февраля 2017 Работы по восстановлению обвала во Владивостоке будут вестись круглосуточно

На объекте устанавливается освещение, ограждение и оборудуется строительная площадка

Мужчину со «спайсом» задержали в Приморье
10:22, 17 февраля 2017 Мужчину со «спайсом» задержали в Приморье

Возбуждено уголовное дело

Три дорогостоящих автомобиля сгорели во Владивостоке
10:00, 17 февраля 2017 Три дорогостоящих автомобиля сгорели во Владивостоке

Обстоятельства случившегося уточняются выясняются

Экс-гитарист группы
09:24, 17 февраля 2017 Экс-гитарист группы "Сектор Газа" попал в реанимацию после ДТП

Его сбили на нерегулируемом пешеходном переходе

Женщина похитила телевизор у своего сожителя
05:03, 17 февраля 2017 Женщина похитила телевизор у своего сожителя

Возбуждено уголовное дело

Полицейские задержали иностранца, находившегося в федеральном розыске
00:21, 17 февраля 2017 Полицейские задержали иностранца, находившегося в федеральном розыске

Мужчина осуществлял перевозку ценного биоресурса

Два подростка угнали машину у родителей, и попали в ДТП В Приморье
17:53, 16 февраля 2017 Два подростка угнали машину у родителей, и попали в ДТП В Приморье

Пострадавшие госпитализированы