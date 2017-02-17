Мужчину со «спайсом» задержали в Приморье

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

В Артеме сотрудники вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, обратили внимание на мужчину, вызвавшего подозрения. Увидев патрульную автомашину, он занервничал и попытался скрыться, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Бойцы Росгвардии остановили гражданина для проверки документов. На вопрос, имеются при нем запрещенные предметы, мужчина ответил утвердительно, после чего был доставлен в отдел полиции. В ходе досмотра у задержанного был обнаружен сверток с порошкообразным веществом. Изъятое было направлено на экспертизу, которая установила, что вещество является синтетическим наркотиком «Спайс» общим весом 1 грамм.

Житель Артема пояснил, что хранил наркотическое вещество без цели сбыта для личного употребления.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы от трех до десяти лет.