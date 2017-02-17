Внешность человека не влияет на его зарплату, - ученые

Работодатели смотрят на способности сотрудников

Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

Британские ученые в ходе исследования опровергли мнение о том, что, чем красивее человек, тем легче ему будет добиться более высокого дохода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Svopi.ru.

Как рассказали специалисты, работодатели больше заинтересованы в состоянии здоровья, интеллектуальных и личностных способностях сотрудника, когда речь идет о повышении заработной платы.

Эксперты уверены, что более симпатичные сотрудники не получают высокую зарплату, если не имеют отличительных знаний и навыков. Стоит отметить, что наиболее успешными сотрудниками являются люди, знающие толк в работе, а также качественно выполняющие свои обязанности.

Отметим, что ранее американские ученые заявили что, только красивые люди способны получать больше.