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Внешность человека не влияет на его зарплату, - ученые

Работодатели смотрят на способности сотрудников
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

Британские ученые в ходе исследования опровергли мнение о том, что, чем красивее человек, тем легче ему будет добиться более высокого дохода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Svopi.ru.

Как рассказали специалисты, работодатели больше заинтересованы в состоянии здоровья, интеллектуальных и личностных способностях сотрудника, когда речь идет о повышении заработной платы.

Эксперты уверены, что более симпатичные сотрудники не получают высокую зарплату, если не имеют отличительных знаний и навыков. Стоит отметить, что наиболее успешными сотрудниками являются люди, знающие толк в работе, а также качественно выполняющие свои обязанности.

Отметим, что ранее американские ученые заявили что, только красивые люди способны получать больше.

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