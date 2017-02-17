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Мужчинам больше нравится дружить с девушками, - ученые

Специалисты провели исследование
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

Австралийские ученые в ходе исследования выяснили, что мужскому полу очень легко заводить дружеские отношения с девушками, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VistaNews.

Специалисты провели исследование, участниками которого стали подростки и студенты. Добровольцам следовало назвать пяти ближайших друзей мужского и женского пола, с которыми они поддерживали отношения в этом году. Результат показал, что мальчики, обладающие высоким уровнем когнитивной эмпатии, привлекают в среднем в 1,8 раза больше девушек-друзей, чем «толстокожие» ребята.

Как рассказали сами ученые, им удалось установить, что тонкочувствующие девушки не способны привлечь больше мужчин. 

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