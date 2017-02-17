Минкультуры и Минобороны РФ теперь сотрудничают в сфере патриотического воспитания

Соответствующее соглашение было подписано главами министерств

Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

Министерство обороны и Минкультуры России подписали соглашение о сотрудничестве в патриотическом и военно-историческом воспитании, а также туризме и других вопросах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

"За всю историю Вооруженных сил неоднократно было доказано, что армия и культура, история - это вещи абсолютно взаимоувязанные. В разные годы лихолетья и мирного созидания это всегда было одним из приоритетов Вооруженных сил. Мы все помним то активное сотрудничество, которое было в Первую мировую и Великую Отечественную войну", - заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, соглашение будет способствовать дальнейшему развитию не только отношений министерств, но тех больших и важных проектов, которые предполагается делать в будущем.

В частности, соглашением предусмотрено содействие организации патриотического воспитания в образовательных учреждениях, повышение доступности детского и молодежного туризма, привлечение детей и молодежи к туристской, краеведческой, физкультурно-спортивной, военно-исторической и военно-патриотической деятельности.

Кроме того, министерства договорились проводить совместные мероприятия, включая ежегодную акцию "День в музее для российских кадет" и иных акций, в том числе в парке вооруженных сил "Патриот". Также решено вместе создавать художественные и учебные фильмы.

"Проведение военно-исторических реконструкций, координация поисковой работы, осуществляемой в целях выявления неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков, установления имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества и увековечения их памяти", - говорится в соглашении.

Со своей стороны глава Минкультуры Владимир Мединский отметил плодотворное сотрудничество с Минобороны, в том числе в музейной сфере, подчеркнув, что министерства преследуют схожие цели.

Кроме того, он рассказал о проектах, которые в настоящее время реализует его министерство. В частности, это создание новых военных музеев и открытие на базе подведомственных учебных заведений музыкальных кадетских корпусов.

"Не обязательно ребята, поступившие туда, станут военными музыкантами, но это точно будут люди, которые будут любить свою Родину и обладать целым набором специальных знаний и умений", - сказал Мединский.

Министр культуры также сообщил, что в настоящее время его ведомство работает над созданием нескольких музеев: Музея Зои Космодемьянской, первого в России Музея московских стрельцов, а также Музея военной формы.

Также Мединский предложил создать рабочую группу, которая будет координировать взаимодействие между ведомствами по разным направлениям, в том числе, в рамках парка "Патриот".