Самые что ни на есть сказочные соревнования по плаванию стартовали во Владивостоке. Всероссийские заплывы под названием "Золотая рыбка" увидели жители приморской столицы уже в 34-й раз. Старейшие состязания в Приморском крае ежегодно собирают несколько сотен юных пловцов, готовых пройти так сказать и огонь и воду, а точнее преодолеть троеборье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
"Золотая рыбка" вновь вернулась во Владивосток
Соревнования по плаванию стартовали в приморской столицеВладивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.
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