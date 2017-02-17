"Золотая рыбка" вновь вернулась во Владивосток

Соревнования по плаванию стартовали в приморской столице

Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

Самые что ни на есть сказочные соревнования по плаванию стартовали во Владивостоке. Всероссийские заплывы под названием "Золотая рыбка" увидели жители приморской столицы уже в 34-й раз. Старейшие состязания в Приморском крае ежегодно собирают несколько сотен юных пловцов, готовых пройти так сказать и огонь и воду, а точнее преодолеть троеборье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.