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Общество

В администрации Владивостока обсудили вопросы летнего отдыха и занятости детей

Отдых и оздоровление детей и подростков Владивостока летом будет организован в рамках выделенных бюджетных ассигнований
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

В администрации Владивостока сегодня, 16 февраля, обсудили, как предстоящим летом будут организованы отдых и занятость детей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Этот вопрос значился в повестке дня городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, заседание которой прошло под председательством ее координатора, заместителя главы администрации города Елены Щёголевой.

Первым в повестке значился вопрос «О результатах федерального государственного надзора летних оздоровительных учреждений Владивостока в 2016 году. О мерах по улучшению условий отдыха и оздоровления в летних оздоровительных учреждениях в 2017 году». С докладом на эту тему выступила Ирина Милюкова, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребназора по Приморскому краю. По ее данным, в летних оздоровительных лагерях Владивостока прошлым летом отдохнуло 23 134 ребенка, что на 1153 больше, чем в 2015 году. Работа всех оздоровительных лагерей проходила под контролем специалистов ведомства. В этом году такая работа продолжится.

О том, как к летнему отдыху детей готовятся педагоги, рассказала Людмила Сухоленцева, начальник отдела дополнительного образования городского управления по работе с муниципальными учреждениями образования.

«Отдых и оздоровление детей и подростков Владивостока летом будет организован в рамках выделенных бюджетных ассигнований, - рассказала она. - Размер финансирования на 2017 год предусмотрен в объеме 2016 года и составит 11 миллионов 600 тысяч рублей. На базе 90 муниципальных школ города планируется организовать три смены оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей с двухразовым питанием. В них смогут отдохнуть 10 200 учащихся».

По данным представителя городского управления молодежи Татьяны Пешковой, летом при поддержке администрации Владивостока в городе планируется провести четыре крупных мероприятия. Ими станут городской праздник День молодежи (состоится 24 июня), музыкальный фестиваль V-Rox (4-6 августа), фестиваль уличных танцев Street Air (май-сентябрь) и летние профильные смены для лидеров молодежных и детских общественных объединений.

Людмила Карамова, координатор Владивостокской городской комиссии по регулированию социально-трудовых отношений со стороны профсоюзов, рассказала, что в 2017 году отраслевые профсоюзы продолжат софинансировать детский отдых. Путевки «Мать и дитя» в санатории «Изумрудный», «Кульдур», «Уссури» и другие санатории России будут предоставляться с 20%-й скидкой. Многие первичные профсоюзные организации продолжат выделять материальную помощь родителям (от 2 до 10 тысяч рублей), которые приобретают детские путевки.

Члены комиссии приняли к сведению озвученную информацию и намерены продолжить все необходимые мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.

«Нам заранее необходимо продумать, как мы займем летом юных горожан, - подчеркнула Елена Щеголева. - Важно учесть недоработки прошлых лет, если таковые где-то имелись, чтобы максимально охватить детей и без проблем провести оздоровительную кампанию».

На очередное заседание Владивостокская городская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений соберется в мае.

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