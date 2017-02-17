Его сбили на нерегулируемом пешеходном переходе

Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

Экс-гитарист панк-группы "Сектор Газа" Игорь Кущев получил серьезную травму после ДТП в Воронеже: он госпитализирован и теперь лежит в реанимации с ушибом мозга после того, как его сбили на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

Как рассказали в ГИБДД Воронежа, в Северном микрорайоне автомобиль-универсал Kia cee'd (за рулем находился местный житель) сбил на нерегулируемом пешеходном переходе мужчину. От удара тот был отброшен на припаркованный рядом автомобиль Opel Astra.

Как сказал представитель ведомства, пострадавшим оказался 57-летний Игорь Кущев.