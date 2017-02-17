Один междугородний рейс из Владивостока отменен

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Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

- Вряд ли, это все «показуха» - Думаю, да - Ничего не поможет против "Пушистика" и "Боярышника"

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