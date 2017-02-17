Один междугородний рейс из Владивостока отменен

Сегодня, 17 февраля, на Владивостокском автовокзале отменены 6 междугородних автобусных рейса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт "Примвокзал".
В частности, отменен следующий рейс:
520 Владивосток - Арсеньев 12:40
Сегодня, 17 февраля, на Владивостокском автовокзале отменены 6 междугородних автобусных рейса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт "Примвокзал".
В частности, отменен следующий рейс:
520 Владивосток - Арсеньев 12:40
Сегодня возможно переменчивость настроения
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