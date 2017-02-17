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Политика и экономика

В Находке состоялось совещание на тему угольной пыли и экологии

За столом встретились чиновники и бизнесмены
Фото: Роспотребнадзор Приморского края Фото: Роспотребнадзор Приморского края
Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

В городе Находка Приморского края прошло совещание по вопросу загрязнения окружающей среды из-за перевалки угля в местных морских портах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора региона. За столом собрались глава Находки и его первый заместитель, начальник отдела экологии и природопользования муниципалитета,  представители различных ведомств и организаций: городской транспортной прокуратуры, межрайонной природоохранной прокуратуры, Тихоокеанского морского Управления Росприроднадзора, Роспотребнадзора Приморья, находкинских стивидорных компаний, общественных организаций города.

На совещании представители городской администрации рассказали о том, с какими проблемами сталкиваются жители Находки из-за перевалки угля. Также обсуждались нарушения, которые в ходе проверок выявляют контролирующие органы, а также меры, которые стивидорные компании принимают для соблюдения экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства. 

По итогам совещания принято решение о проведении стивидорными компаниями эффективных мероприятий по пылеподавлению, об организации мероприятий по благоустройству территории жилых микрорайонов, расположенных в непосредственной близости предприятий, перегружающих уголь, и других мерах, улучшающих экологическую обстановку в городском округе.

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