Впервые в России: диктант по-китайски

Во Владивостоке состоялся финал

Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке провели финал тотального словарного диктанта по китайскому языку. Его участниками стали свыше ста претендентов. Конкурсанты борются за право первого места, которое даст возможность получить стипендию и отправится на стажировку в Китай, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.