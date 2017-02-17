Во Владивостоке провели финал тотального словарного диктанта по китайскому языку. Его участниками стали свыше ста претендентов. Конкурсанты борются за право первого места, которое даст возможность получить стипендию и отправится на стажировку в Китай, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Впервые в России: диктант по-китайски
Во Владивостоке состоялся финалВладивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.
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