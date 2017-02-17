Что интересного и познавательного ждет жителей и гостей Владивостока, расскажет корреспондент VIII канала Валерия Белоус.
Афиша культурных событий на 17 — 19 февраля во Владивостоке
Программе мероприятийВладивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.
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