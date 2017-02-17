Каждый дизайнер, желает знать... какой цвет популярен в 2017 году? Модную палитру для интерьера и фасадов презентовали во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. В первую очередь презентация заинтересовала дизайнеров, архитекторов и строителей. Так во что предлагают красить стены и потолки в в год красного петуха? Как определяют цвет года? И как быть модным даже в собственной квартире?
Цвет 2017-го года объявили во Владивостоке
Презентация заинтересовала дизайнеров, строителей и архитекторовВладивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.
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