Цвет 2017-го года объявили во Владивостоке

Презентация заинтересовала дизайнеров, строителей и архитекторов

Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

Каждый дизайнер, желает знать... какой цвет популярен в 2017 году? Модную палитру для интерьера и фасадов презентовали во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. В первую очередь презентация заинтересовала дизайнеров, архитекторов и строителей. Так во что предлагают красить стены и потолки в в год красного петуха? Как определяют цвет года? И как быть модным даже в собственной квартире?