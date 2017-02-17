Валюта в праздники подорожает

Курс валют на 17 февраля

Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 57.15 рубля, а евро- 60.65 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. С наступлением февральских праздников курс валют на российском рынке ожидают небольшие изменения. Руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский читает, что на этой неделе произойдет рост российского рубля по причине неэффективности экономического вмешательства других государств в политику России без дополнительных стимулов к развороту. Скорее всего, по мнению аналитика, доллар вернётся к стоимости 60.00 рубля, евро останется у 61.00 рубля.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Дальневосточном банке за 57.40 рубля, а продать валюту выгодно в Примсоцбанке за 56.80 рубля за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в ББР Банке за 60.90 рубля, а продать валюту выгодно в Роял Кредит Банке аз 60.00 рубля за один евро.