Во Владивостоке сегодня -6°C

В Приморье местами небольшой снег

Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 17 февраля, погоду в Приморье определяет тыловая часть циклона. Переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный, западный умеренный, во второй половине дня сильный. Температура воздуха 2...-10 °C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный, во второй половине дня сильный. Температура -4...-6°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, во второй половине дня сильный. Температура воздуха -5...-7°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха -4...-6 °C.