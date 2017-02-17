В будущем человек сможет дожить до 500 лет, - ученые

Компания Google уже давно занялась поддержкой старт-апов

Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

Учёные считают, что если человек будет придерживаться здорового образа жизни, то он сможет дожить до 120 лет. После этого технологии нового поколения смогут продлевать продолжительность жизни почти до бесконечности. По мнению научных работников, когда-нибудь человек сможет достигнуть возраста 500 лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VistaNews.ru.

Компания Google уже давно занялась поддержкой старт-апов, занимающихся развитием генетики, а также диагностики болезни, считая онкологические заболевания. Идея разработчиков состоит в том, что человек легко сможет продлить себе жизнь до 120 лет, если будет соблюдать правильный режим питания, поддерживать моцион и не будет иметь вредных привычек.

Футуролог Реймонд Курцвел уверен, что в течение последующих 30 лет учёные смогут отыскать рецепт «вечной жизни». Нейробиология развивается, соответственно, она поможет сохранить работу мозга любого человека. В тоже время разработки в других областях медицины помогут заменить отслужившие органы и части человеческого организма.