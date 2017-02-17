Женщина похитила телевизор у своего сожителя

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

В дежурную часть ОМВД России по городскому округу «Ногликский», Сахалинская область, с заявлением о краже обратился 47-летний местный житель, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Сахалинской области. Мужчина сообщил, что из его квартиры был похищен телевизор стоимостью 16 тысяч рублей.

Похититель беспрепятственно проник в жилище и вынес ценное имущество, поэтому заявитель предположил, что аппаратуру похитила его бывшая сожительница – сахалинка 1976-го года рождения. Предполагаемая подозреваемая не имеет постоянной прописки и нигде не работает, поэтому потерпевший не знал, где она может находиться.

Проведя ряд оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска за дежурные сутки установили местонахождение гражданки и доставили ее в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Похищенный телевизор также был обнаружен, изъят и в скором времени будет возвращен законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.