Работа на дому становится причиной стресса и бессонницы, - ученые

Люди, работающие в офисе, более энергичные

Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

Ученые в ходе исследования выяснили, что люди, которые работаю дома, больше подвержены стрессу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Svopi.ru.

Специалисты провели исследование в 15 странах, 10 из них находились в рамках Евросоюза. Результат показал, что люди, работающие в офисе, являются более продуктивными и энергичными.

По словам специалистов, 42% людей, которые предпочитают работать дома, со временем начинают чувствовать стресс и дискомфорт. А показатель этот у офисных работников всего 25%, что на 16% ниже, чем в первом случаи.

42% опрошенных рассказали, что подобный труд вызывает бессонницу, что плохо сказывается на самочувствии. У сотрудников компаний, которые постоянно используют рабочее место в офисе, рассказали, что среди них всего 29% подвержены плохому сну и это на 13% пунктов ниже, чем в первом случаи.