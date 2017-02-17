Полицейские задержали иностранца, находившегося в федеральном розыске

Мужчина осуществлял перевозку ценного биоресурса

Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

Сотрудники отдела МВД России по городскому округу «Смирныховский», Сахалинская область, задержали иностранного гражданина при перевозке краснокнижной рыбы калуги, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Сахалинской области. Во время установления его личности выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске. Кроме того он осуществлял перевозку ценного биоресурса будучи лишенным водительских прав.

В настоящее время 41-летний мужчина помещён в специальное помещение содержания задержанных лиц за совершение административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами).

Полицейские изъяли автомобиль и сдали на ответственное хранение три куска рыбы калуги весом более 10 килограмм. Устанавливается сумма ущерба, причиненного государству.