​Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит дело Пушкарева 18:24, 16 февраля ​Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит дело Пушкарева (Эксклюзив)
ГУФСИН прокомментировал информацию о содержании замначальника УВД Приморья 18:14, 16 февраля ГУФСИН прокомментировал информацию о содержании замначальника УВД Приморья (Эксклюзив)
Очередной циклон принесет снег в Приморье уже в начале следующей недели 17:03, 16 февраля Очередной циклон принесет снег в Приморье уже в начале следующей недели
Новостная лента
Февраль, 16 четверг
19:02
Проблемы автомобилистов Приморья решит митинг Эксклюзив
19:02
ГУФСИН прокомментировал информацию о содержании замначальника УВД Приморья Эксклюзив
19:02
Оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения трассы создан во Владивостоке Видео
18:45
Прямые выплаты в Приморье стартуют 1 июля 2017 года Фото
18:24
​Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит дело Пушкарева Эксклюзив
18:00
​Во Владивостоке на берегу Амурского залива планируется создание рыбного рынка Фото
17:53
Два подростка угнали машину у родителей, и попали в ДТП В Приморье
17:52
Лжеюрист получил срок во Владивостоке
17:40
Приморье может войти в список «пилотных» территорий для введения режима Tax free
17:18
Мать отомстила обидчику за дочь и оказалась в скамье подсудимых в Приморье
17:10
Владивостокская ТЭЦ-1: фоторепортаж РИА VladNews Эксклюзив
17:03
Очередной циклон принесет снег в Приморье уже в начале следующей недели
16:51
В крови у женщины, сбившей пешеходов на Русском острове, отсутствует алкоголь Видео
16:48
Подпорную стену во Владивостоке восстановят к апрелю
16:37
На месте обвала дороги во Владивостоке появился временная теплотрасса
16:26
Календарь посадки рассады в 2017 году по лунному календарю
16:13
Владивостокцев приглашают принять участие в торжественных мероприятиях в честь Дня защитника Отечества
16:02
Завтра во Владивостоке вновь похолодает
15:47
Незаконное кафе снесли на улице Русской во Владивостоке Фото
15:36
Детский омбудсмен Приморья предложила установить уголовную ответственность за призыв играть в опасные игры Эксклюзив
15:25
Лидером по продаже "боярышника" в Приморье стал город Артем
15:14
Подростков Владивостока приглашают на музыкальный квартирник
15:03
Дело о Приморском океанариуме прервалось Эксклюзив
14:53
В Приморье стартовала антинаркотическая акция «Территория безопасности»
14:52
Дело о Приморском океанариуме не вернули прокуратуре Эксклюзив
14:41
Ученые узнали, как отказ от сахара влияет на организм человека
14:28
Парень избил и ограбил подростка во Владивостоке
14:17
В популярной соцсети создали "фейковый" аккаунт замглавы УФССП Приморья Фото
14:06
Сегодня воздух в Приморье прогреется до +10°С
13:57
Во Владивостоке почтили память героев, погибших при исполнении служебного долга Фото и Видео
13:46
В Приморье спасли из огня двух человек
13:40
Эксперты назвали условия для поднятия доллара и евро
13:33
В Спасске-Дальнем загорелось здание кинотеатра Фото
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4084 (23) от 16 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
В философских лабиринтах
Строили дом – обрушили дорогу…
Лев и пума – год как не разлей вода
Серебро у нашего студента
Коня на скаку не остановит, но приставам накостыляет
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Дело Пушкарёва

​Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит дело Пушкарева

РИА VladNews будет публиковать он-лайн-трансляцию из зала суда
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

Басманный суд Москвы сегодня, 16 февраля, рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения для генерального директора ООО "Востокцемент" Андрея Пушкарева - брата главы Владивостока Игоря Пушкарева. Начало заседания - в 14.00 по московскому времени. 

Как сообщил корреспонденту РИА VladNews адвокат Андрея Пушкарева Владимир Поликарпов, старший следователь по особо важным делам при председателе СК России Александре Бастрыкине Рустам Габдулин (в июле 2012 года возглавил следствие по Болотному делу) просит суд продлить Андрею Пушкареву меру пресечения - домашний арест- на 3 месяца и 2 суток, а всего до 11 месяцев 7 суток, то есть до 30 мая 2017 года.

Защита будет просить о залоге, отметил адвокат.

Как ранее сообщало РИА VladNews, 26 декабря Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты Андрея Пушкарева, которому предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и оставил в силе решение Басманного районного суда Москвы - домашний арест до 28 февраля 2017 года. Суд не прислушался к доводам защиты о состоянии здоровья подзащитного и необходимости лечения.

Напомним, Андрей Пушкарев проходил лечение после несчастного случая, произошедшего с ним в новогоднюю ночь на 1 января 2015 года. За период с января 2015 года по июнь 2016 ему было сделано 22 операции.

РИА VladNews будет публиковать он-лайн-трансляцию из зала суда. 

Читайте также:
comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке продолжается суд по делу охранников Пушкарева
09:38, 16 февраля 2017 Во Владивостоке продолжается суд по делу охранников Пушкарева

Заседание назначено на 16:00 по местному времени

Андрея Пушкарева - брата главы Владивостока - могут отпустить 16 февраля
19:16, 15 февраля 2017 Андрея Пушкарева - брата главы Владивостока - могут отпустить 16 февраля

Заседание пройдет в Басманном суде Москвы

Сотрудники московского суда сорвали допрос Пушкарева
18:05, 08 февраля 2017 Сотрудники московского суда сорвали допрос Пушкарева

Как оказалось, в столичном суде отсутствует оборудование для видеоконференцсвязи

Суд по делу о якобы избитом во Владивостоке корреспонденте ВГТРК продолжится сегодня
11:13, 08 февраля 2017 Суд по делу о якобы избитом во Владивостоке корреспонденте ВГТРК продолжится сегодня

Планируется выслушать показания работодателя подсудимых

​Москва: Арест главы Владивостока Игоря Пушкарева – политический заказ
12:54, 06 февраля 2017 ​Москва: Арест главы Владивостока Игоря Пушкарева – политический заказ

Известный политолог высказал свое мнение о деле мэра приморской столицы

Дело охранников Пушкарева перенесли на неделю
17:59, 02 февраля 2017 Дело охранников Пушкарева перенесли на неделю

Владивостокским судом планируется наладить связь с правоохранителями Москвы

Суд по делу охранников Пушкарева возобновляется
17:31, 31 января 2017 Суд по делу охранников Пушкарева возобновляется

Слушание назначено на 2 февраля