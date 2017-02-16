Прямые выплаты в Приморье стартуют 1 июля 2017 года

Приморье попадает в список пилотных регионов

Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

С 1 июля 2017 года расчеты и выплаты пособий по временной нетрудоспособности и связи с материнством будет производить Фонд социального страхования застрахованным гражданам (работникам) напрямую. Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА Vladnews.

Пособия работающим, то есть застрахованным гражданам будут рассчитываться и выплачиваться не бухгалтерией предприятия, а Фондом социального страхования. Зачетный принцип уплаты взносов не действует, страховые взносы по обязательному социальному страхованию перечисляются полностью без уменьшения на сумму расходов.

Сроки выплаты пособий 10 календарных дней со дня получения заявления и документов или сведений, которые необходимы для назначения и выплаты соответствующего вида пособия: временная нетрудоспособность, по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка; единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности.

С 1 по 15 число месяца, следующего за месяцем, за которым выплачивается пособие: ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

Территориальный орган ФСС РФ назначает и выплачивает напрямую работающим застрахованным гражданам на их лицевой счёт в банке или по почте следующие виды пособий: по временной нетрудоспособности (в том числе в связи с несчастным случаем, на производстве и профессиональным заболеванием); по беременности и родам; при постановке на учет в ранние сроки беременности; при рождении ребенка и по уходу за ребенком; за дополнительный отпуск пострадавшему на производстве.

Размер пособий и формула расчета пособий не меняются. Меняется схема взаимодействия Фонда социального страхования с работодателем и застрахованным работником.