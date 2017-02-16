Два подростка угнали машину у родителей, и попали в ДТП В Приморье

Пострадавшие госпитализированы

Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Цуканово, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ и медики. Установлено, что 15-летний местный житель тайком взял ключи от автомашины отца и поехал кататься с 16-летним приятелем. Не справившись с управлением, несовершеннолетний совершил съезд с дороги и столкнулся с деревом.

В результате автоаварии пострадали оба подростка. Потерпевшие были госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как сообщили в Госавтоинспекции, это уже не первое ДТП в 2017 году, когда за рулем оказывается несовершеннолетний. Так, в новогоднюю ночь во Владивостоке 17-летний подросток взял ключи от автомашины отца и решил поехать к девушке. На обратном пути он не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный грузовик. В результате автоаварии несовершеннолетний получил ушиб груди.

Полиция напоминает родителям: во избежание подобных случаев, не следует передавать управление транспортным средством своим несовершеннолетним детям с целью научить управлять автомашиной, даже под присмотром, за городом, на проселочных дорогах. Таким образом у несовершеннолетнего появляется начальный навык управления автотранспортом, однако незнание Правил дорожного движения, отсутствие навыков безопасного вождения и неумение ориентироваться в реальных дорожных условиях создает опасность как для несовершеннолетнего водителя, так и для других участников дорожного движения.