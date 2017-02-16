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Политика и экономика

​Во Владивостоке на берегу Амурского залива планируется создание рыбного рынка

Об этом заявили в администрации города
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке на берегу Амурского залива в районе Второй речки планируется создание рыбного рынка. Об этом заявили сегодня на брифинге в администрации Владивостока, сообщает корреспонденту РИА VladNews. 

"Данная территория (побережье в районе станции Вторая речка) неразграниченная и находится в зоне рекреации, ей присвоена зона “Р”. Здесь планируется создание рыбного рынка, - сообщила начальник управления градостроительства и архитектуры администрации Владивостока Алла Шестерикова. - Данная территория предоставлялась именно под эти цели. Если здесь будут выявлены склады или иные сооружения, несоответствующие заявленным целям, будут приниматься меры для их демонтажа в рамках полномочий администрации города, в целях земельного контроля".

Кроме того, в рамках четвертого этапа “Тропы здоровья” планируется продлить её от Спортивной гавани в центре города до Рыбокомбината на Второй речке.

Напомним, создание рыбного рынка также планируется в центре Владивостока под Золотым мостом. Однако этот проект пересекает границы Владивостока и для его строительства требуются изменения в генеральный план города, которые утвердят только в IV квартале 2017 года, отметил и.о. директора краевого департамента градостроительства Максим Веденев. Для строительства рыбного рынка на Второй речке подобные преграды отсутствуют.

Напомним, эта территория арендуется владивостокским рыбокомбинатом и зарезервирована под объекты складского назначения. 

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