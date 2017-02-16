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Политика и экономика

Бывший губернатор Кировской области госпитализирован в больницу «Матросской тишины»

Диагноз до сих пор не поставлен
Фото: Агенство городских новостей Фото: Агенство городских новостей "Москва"
Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый в получении взятки в размере 400 тысяч евро, госпитализирован в больницу «Матросской тишины» (СИЗО №1). Об этом проинформировал его адвокат Андрей Грохотов. Белых попал в больницу после того, как у него резко пошатнулось здоровье и стала отниматься нога. Однако, медики СИЗО «Лефортово», где он на тот момент находился, не смогли поставить диагноз, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

О том, что фигурант громкого дела с трудом передвигается по камере и не выходит на прогулки, стало известно в январе этого года. Белых, страдающий сахарным диабетом, а также имеющий проблемы с давлением и позвоночником, пожаловался на невыносимые боли в левой ноге. По его словам, она отказывает и немеет, а мучительные боли не позволяют ему нормально передвигаться, спать и выходить на прогулки.

В медицинской части «Лефортово» врачи только сняли симптомы, назначив арестованному обезболивающее и снотворное. Но легче от этого не стало.

«Мы требовали принять меры для того, чтобы Белых оказали адекватную медицинскую помощь и прежде всего поставили диагноз, так как без него лечить невозможно, а неправильное лечение может пойти только во вред», — рассказал адвокат Белых.

По словам правозащитника, это можно было сделать лишь в условиях стационара, который в «Лефортово» отсутствует, зато имеется в «Матроской тишине». В итоге руководством пенитенциарного учреждения было принято решение о госпитализации обвиняемого в больницу СИЗО №1.

Андрей Грохотов 15 февраля лично посетил СИЗО «Матросская тишина». Там адвокату подтвердили, что Белых находится в больнице следственного изолятора. Сколько времени заключенный там проведет, прогнозировать сложно. Врачам предстоит обследовать фигуранта, поставить ему диагноз и назначить необходимое лечение.

«Главное, чтобы его максимально обследовали и назначили ему адекватное лечение», — надеется адвокат.

Напомним, в июне 2016 года Никита Белых был задержан при получении взятки в одном из ресторанов Москвы. По данным следствия, лично и через посредника он получил в общей сложности 400 тыс. евро. В конце июля прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия.

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