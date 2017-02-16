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Общество

Весной во Владивостоке высадят аллею из лип

Стартовали работы по формовочной и санитарной обрезке деревьев
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в рамках санитарного двухмесячника, который традиционно стартует в апреле, на улице Толстого высадят молодые липы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Деревья будут радовать жителей микрорайона красивым цветением.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, предварительно специалисты провели санитарную вырубку больных и сухостойных деревьев. Вместо 26 старых черёмух на улице Толстого появится аллея из 50 молодых лип.

«Также в этом году мы планируем высадить хвойные деревья в сквере имени Суханова, в Гайдамакском и Дальзаводском скверах. Новые живые изгороди из сирени, кизильника и пузыреплодника появятся на улице Светланской, Корабельной Набережной, в сквере Муравьева-Амурского, по проспекту 100-летия Владивостока в районе остановки общественного транспорта «Фабрика Заря», - рассказала Екатерина Золотоева, заместитель начальника отдела текущего содержания и озеленения управления дорог и благоустройства администрации Владивостока. – Кроме того, будут проведены масштабные работы по благоустройству городских зелёных зон».

Стоит отметить, что во Владивостоке стартовали работы по формовочной и санитарной обрезке деревьев, а также вырубке старых сухих деревьев. Эти мероприятия проводятся для улучшения экологической обстановки и придания эстетического вида зелёным насаждениям.

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