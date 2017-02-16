«Ещё раз про любовь»: итоги самого романтического конкурса подведены во Владивостоке

Кульминацией конкурса стал настоящий бал

Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

В День всех влюблённых, 14 февраля, во Владивостоке состоялся финал городского конкурса для школьников «Ещё раз про любовь», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. На сцене Дворца детского творчества Владивостока (Океанский проспект, 43) юноши и девушки читали романтическую лирику, рассказывали любовные истории и танцевали.

«Ещё раз про любовь» - один из самых популярных конкурсов среди школьников, ребята активно готовятся к творческим испытаниям. С каждым годом номера участников становятся интереснее и ярче.

Так, участники достойно преодолели литературное испытание, посвященное любовной лирике 19-20 веков. Среди произведений, которые читали школьники - стихи Анны Ахматовой, Роберта Рождественского, Андрея Вознесенского и других поэтов.

Затем ребята рассказывали свою «Love story» в стиле синхробуффонады (разыгрывали пантомиму под музыку).

Кульминацией конкурса стал настоящий бал. В конкурсе «Вы поедете на бал?» пары станцевали контрданс и вальс. К слову, к исполнению бальных танцев школьники готовились несколько недель.

В итоге, победителями конкурса «Ещё раз про любовь» в разных номинациях названы:

Гран-при конкурса – сбор актива старшеклассников «СТРИЖ»;

Номинация «Love story» - команда школы №23;

Номинация «Любовная лирика» - команда школы №57;

Номинация «Вы поедете на бал?» - команда школы №45;

Номинация «Я Вам пишу» - команда школа №83;

Номинация «Музыка в любви» - команда школы №28;

Номинация «Респект» - команда школы №54;

Номинация «Дебют» - команда школы №78;

Номинация «Стиль» - команда школы №33;

Номинация «Оригинальность исполнения» - команда школы №50;

Номинация «Высокое чувство» - команда школы №58.

Напомним, в этом году на конкурс «Ещё раз про любовь», который проходит в три этапа, было подано 20 заявок от общеобразовательных учреждений Владивостока. По итогам первого этапа, включающего в себя конкурс видеороликов «Первое свидание», во второй тур прошли 11 команд школ №№ 23, №28, №33, №45, №50, №54, №57, №58, №78, №83 и сбор актива старшеклассников «СТРИЖ». На следующем этапе - конкурсе «Интеллектуальный» - школьники проявили знания в самых разных областях – от живописи до кинематографа.

РИА VladNews публикует фоторепортаж Алексея Воронина.