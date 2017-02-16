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Политика и экономика

Приморье продолжается оставаться в лидерах по задолженностям заработной платы

Долги по зарплате в России за январь 2017 выросли на 18,6%
Фото: bashinform.ru Фото: bashinform.ru
Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

В России долги по зарплате за январь 2017 года выросли на 18,6%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Так, суммарная задолженность по заработной плате в России на 1 февраля составила 3 млрд 232 млн рублей. То есть, за январь задолженность по зарплатам в РФ выросла на 507 млн рублей, что составляет 18,6%.

Просроченная задолженность по зарплате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 февраля равнялась 3 млрд 215 млн рублей. Это составляет 99,5% общей суммы задолженности. Этот показатель вырос на 495 млн рублей (+18,2%) по сравнению с ситуацией на 1 января текущего года.

«Объем просроченной задолженности по заработной плате на 1 февраля 2017 года составил менее 1% месячного фонда заработной платы работников наблюдаемых видов экономической деятельности», - отмечается в сообщении Росстата.

Как отмечается в опубликованных Росстатом материалах, в общем объеме просроченной задолженности по зарплате 55% приходится на обрабатывающие производства, 21% — на строительство, по 6% — на транспорт и сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки, 5% — на добычу полезных ископаемых.

По состоянию на 1 февраля 2017 года объем просроченной задолженности по зарплате составил 1% от общего зарплатного фонда работников наблюдаемых видов экономической деятельности.

Несмотря на рост задолженности по зарплате в 53 регионах, в 18 субъекта РФ задолженность снизилась. В девяти субъектах РФ в январе задолженность по зарплате отсутствовала, а в трех осталась без изменений.

Наибольший размер просроченной задолженности по заработной плате наблюдается в Приморском крае (577,9 млн рублей, или 18,0%), Хабаровском крае (156,2 млн рублей, или 4,9%), Амурской области (150,6 млн рублей, или 4,7%), Санкт-Петербурге (116,0 млн рублей, или 3,6%), Мурманской области (115,5 млн рублей, или 3,6%), Новосибирской области (106,4 млн рублей, или 3,3%).

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