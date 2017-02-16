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Общество

Владивостокская ТЭЦ-1: фоторепортаж РИА VladNews

Электростанция обеспечивает теплом и горячей водой жителей крупного района Владивостока
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

18 февраля Тепловая электростанция №1, обеспечивающая теплом и горячей водой жителей Фрунзенского района Владивостока, отметит свой 105-летний юбилей. Станция на сегодняшний день имеет три паровых котла и два водогрейных, оборудование для очищения воды, сетевых насосов, бойлеров, а за подачей тепла жителям Фрунзенского района Владивостока следят порядка 60 человек. На станции побывал корреспондент РИА VladNews.

Огромным испытанием для ВГЭС №1 стала Великая Отечественная война. Станция бесперебойно обеспечивала электроэнергией предприятия, которые выполняли заказы для фронта. В послевоенные годы перед коллективом станции встала новая задача – перевести ее в теплоэлектроцентраль, чтобы обеспечить Владивосток теплом. И в 1958 году на базе ВГЭС №1 был создан теплофикационный участок, положивший начало централизованного теплоснабжения потребителей города.

Начало 90-х стало очередным испытанием для тепловой электростанции-1. В центральных районах города возник дефицит тепла, поэтому руководство приступило к новому расширению станции. В 2010 году на станции началась очередная модернизация – перевод на сжигание природного газа, и уже в январе 2012 ВТЭЦ-1 начала работать на голубом топливе.

«В начале 80-х годов угол сменили на мазут, перевели на сжигание жидкого топлива. В то время жидкое топливо было дешевле, чем уголь. Это было экономически целесообразно, и лучше для экологии Владивостока. Но развитие центра города тоже шло. Потребность в тепле возрастала также, как и потребление электроэнергии. Поэтому дальнейшее развитие ТЭЦ-1 шло по пути увеличения тепловой мощности. И для ликвидации дефицита тепла здесь в 90-е годы был смонтирован водогрейный котел. По проекту развития первоначально было предусмотрено два котла, но первоначально в работу был включен только 1 котел. Но в 2004 году удалось ввести и ещё один котел водогрейный на тепловой электростанции-1, что повысило её тепловую мощность до 350 Гкал в час», - рассказал заместитель главного инженера Владивостокской ТЭЦ-1 Михаил Басырев.

На сегодняшний день за работой котлов следят порядка 60 человек. Сотрудники ТЭЦ-1 также отметили, что с каждым годом ряды молодых специалистов пополняются и работать на электростанцию приезжают не только с Приморья, но и из других регионов России. Стоит отметить, что каждый сотрудник дорожит своим рабочим местом. После рабочего дня работники ТЭЦ-1 отправляются в спортивный зал, где могут заняться спортом и просто отдохнуть душой.

«Сначала здесь начал работать мой отец. Потом и я пришел сюда работать. Передал мне опыт работы по наследству. Работа мне нравится, даем людям тепло. У меня уже более 20 лет стажа работы. Меня отец приводил сюда, когда я был подростком, когда я учился в школе, я уже здесь был, ходил, видел эту всю картину. Наблюдал, как работает мой отец. Застал время, когда ещё станция работала на угле, потом мы перешли на мазут. Мне нравится своя работа. Нужно всегда быть ответственным, чтобы никто не остался без тепла в доме. Могу сказать, что сейчас, во время технологического прогресса, стало намного легче работать, чем раньше», - рассказал Горлов Константин, машинист котла Владивостокской ТЭЦ-1.

Сотрудники ТЭЦ-1 также сообщили, что сейчас в оборот включены два котла, которые подают тепло жителям Фрунзенского района Владивостока.

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