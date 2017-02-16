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Общество

Во Владивостоке состоялось открытие школы «Звезды КВН»

В школе веселых и находчивых будут заниматься ребята от 12 до 17 лет.
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

Вчера, 15 февраля, во Дворце детского творчества состоялось открытие владивостокской школы «Звезды КВН», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Открыли мероприятие опытные представители клуба веселых и находчивых - Дмитрий Орлов (из команды «Наполеон Динамит» - высшая лига КВН) и Варвара Щербакова (женская сборная Хабаровского края - премьер лига КВН). Они поговорили с ребятами о КВНовском движении, об основных целях школы КВН и о том, как будут проходить занятия.

«Идея создания школы КВН появилась год назад. Открытие такой школы во Владивостоке стало возможным благодаря совместным усилиям управления по делам молодежи администрации Владивостока, Приморской краевой организации "Российский союз молодежи", «Приморского клуба веселых и находчивых» и Дворца детского творчества города Владивостока. Поступить в школу КВН решили 45 человек, и мы пока еще принимаем заявки до 20 февраля. 21 февраля состоится первое занятие школы», - рассказал специалист управления по делам молодежи администрации Владивостока Илья Захаров.

Как отмечают организаторы, в школе веселых и находчивых будут заниматься ребята от 12 до 17 лет. Школа «Звезды КВН» будет работать на базе Дворца детского творчества. Занятия для всех бесплатные. В школе КВН опытные наставники будут обучать основам и правилам игры, формировать навыки сценического мастерства и обучать созданию сценария выступления, миниатюры и репризы.

Среди пришедших на открытие школы были как опытные игроки, так и те, кто ни разу не играл в КВН. Им также предстоит объединиться в команды и принять участие в играх вновь образованного учреждения.

«Мне всегда хотелось попробовать себя в этой деятельности. До этого я никогда не играла в КВН, а только пела и танцевала. Думаю, эти навыки помогут мне в новой выбранной мной сфере», - поделилась участница школы «Звезды КВН» Екатерина Дзюба.

Напомним, для того, чтобы успеть еще записаться в школу «Звезды КВН», необходимо заполнить форму заявки и отправить до 20 февраля на почту starkvn@mail.ru. За всей информацией можно также следить в официальной группе школы КВН ВКонтакте. Заявка на участие прилагается.

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