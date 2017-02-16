В крови у женщины, сбившей пешеходов на Русском острове, отсутствует алкоголь

Три человека госпитализированы

Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня утром, 16 февраля, на Русском острове в поселке Аякс-10 произошло транспортное происшествие, в котором пострадали люди, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Водитель автомашины Тойота Ками проехала на запрещающий сигнал светофора и совершила наезд на граждан в зоне действия пешеходного перехода. В результате ДТП пострадали три пешехода - две женщины в возрасте 51 год и 18-летняя девушка. Потерпевшие госпитализированы. Медики диагностировали им сотрясение головного мозга, ушибы и переломы.

Установлено, что 46-летняя женщина-водитель получила право на управление транспортным средством в 2003 году. Автомашину Тойота Ками приобрела 14 февраля 2017 года. Ранее к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения женщина не привлекалась.

Как рассказала сама виновница ДТП, она не успела затормозить перед пешеходным переходом на скользком участке дороги.

Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови автомобилистки.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначены экспертизы.