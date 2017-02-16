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Общество

Дороги в России становятся лучше, но слишком медленно — мнения автомобилистов

Мнения участников опроса разделились
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

Автомобильный портал Drom.ru составил ТОП-10 самых распространенных ошибок дорожных служб, а также предложил своим читателям оценить, меняется ли к лучшему качество дорог в стране, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Drom.ru.

Пользователям портала предлагалось ответить на вопрос «Становятся ли лучше дороги в России?». Мнения разделились: 50% автомобилистов выбрали вариант ответа «становятся, но слишком медленно», а 44% отметили, что никакого улучшения нет. 5% равнодушны к проблеме и предпочитают использовать внедорожники.

В комментариях автомобилисты страны поделились своим личным отношением к проблеме плохих дорог: «Контроля никакого практически за дорожниками. Гарантию на полотно дают минимальную. Дороги лучше стали потому что больше денег стали вваливать, а не от того, что качество повысилось», «Пока у нас будут ГОСТы на ямы, у нас не будет хороших дорог», «Сажать надо за закапывание народных денег».

А для некоторых пользователей проблема даже слишком близка: «Кировская область, кажется, образчик всех дорожных недоразумений. Тут есть всё из перечисленного», «В Хабаровске плохие дороги . Джип не помогает».

В десятку выдающихся «ляпов» дорожников по версии Drom.ru вошли неправильно нанесенная дорожная разметка, не корректно установленные и нечитаемые дорожные знаки, разбитые железнодорожные переезды, уничтожающие подвеску автомобиля «лежачие полицейские» и, конечно, нечищеные от снега дороги.

Лидером ТОПа стало такое частое явление как укладка асфальта в дождь или снег. «Проблему такого списания асфальта вместе с закапыванием бюджетных средств неоднократно обсуждали в эфирах федеральных каналов и на официальных собраниях представителей власти, не говоря уже о форумах и социальных сетях. Но качественных изменений практически нет. А между тем, если строить дорогу с соблюдением всех стандартов, то нормальный срок ее службы — десятилетие» — считают специалисты портала.

По оценке экспертов, лучшие в мире городские дороги и магистрали делают в Европе, США, Китае, Японии и ОАЭ. Худшие — в Китае, бывших республиках СССР, в странах Африки и Азии.

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